Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Brezilya’nın çelik ihracatını etkileyecek

Cuma, 01 Nisan 2022 09:46:33 (GMT+3) | San Diego

Avrupa tarafından önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde hayata geçirilmesi beklenen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) Brezilya’nın çelik ihracatını etkileyebileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) hazırlanan bir rapor, Brezilya’nın CBAM’den en çok etkilenecek sekizinci ülke olduğunu gösterdi.

Söz konusu raporda listenin birinci sırasında Rusya yer alıyor ve Rusya’yı Çin, Türkiye, İngiltere, Ukrayna, Güney Kore ve Hindistan takip ediyor.

CBAM kapsamında en çok Brezilya çıkışlı çelik ürünlerinin olumsuz etkileneceği söyleniyor. Brezilya çıkışlı çeliğe uygulanan verginin 3,3$/mt seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

Brezilya İklim ve Toplum Enstitüsü’nden Gustova Pinheiro, Avrupa piyasasının yüksek kaliteli ve daha gelişmiş ürünler talep edeceğini söyledi.

Pinheiro ayrıca Brezilya’nın CBAM nedeniyle Avrupa’ya çelik ihracatını durdurması halinde yüksek katma değerli ürün üretme fırsatını kaçıracağını ekledi.

Brezilya Sanayi Konfederasyonu Dış Ticaret Müdürü Constanza Negri, söz konusu mekanizmanın dış piyasalara verilen fiyatları artıracağını ve Brezilyalı şirketlere fiyat eşitleme maliyeti yükleyeceğini ifade etti.