Simec Brezilya’daki tesisinin kapasitesini büyütmek için 50 milyon $’a yakın yatırım yapacak

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:03:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Folha de Vitoria tarafında yapılan habere göre, Brezilya’da tesisleri bulunan Meksika merkezli çelik üreticisi Simec, Cariacica tesisine 50 milyon $’a yakın (257 milyon BRL) yatırım yapmayı planlıyor.

Simec, Cariacica tesisini büyütmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Şirket, tesisin kapasitesini yıllık 600.000 mt’dan 800.000 mt’a çıkarmayı ve 100 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor.

Cariacica tesisini 2018 yılında ArcelorMittal Brazil şirketinden satın almış olan Simec ayrıca, tesise otomatik döküm ekipmanı ve gaz giderme fırını kurup, bir haddehaneyi geliştirecek.