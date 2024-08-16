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Rio Tinto, Simandou projesi için Çinli XCMG’den madencilik ekipmanı temin edecek

Cuma, 16 Ağustos 2024 14:12:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) ve Gine hükümetinin ortak girişimi olan Rio Tinto Simfer, Gine’deki Simandou demir cevheri projesine madencilik ekipmanı temini için Çin merkezli ağır makine üreticisi Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) ile yaklaşık 800 milyon RMB (111,66 milyon $) değerinde sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında XCMG, şirkete 230 tonluk maden kamyonları beraberinde 350 ve 550 beygir gücünde maden greyderlerinden oluşan bir set tedarik edecek. Bu hamle, dünyanın en büyük demir cevheri madeninin geliştirilme çalışmalarına katkı sağlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Gine Batı Afrika Madencilik Yatırım Rio Tinto 

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