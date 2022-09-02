Şilili sanayicilerin güven endeksi Ağustos ayında kötümser beklentilere işaret ediyor

Cuma, 02 Eylül 2022 10:17:00 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili sanayicilerin sektörlere duyduğu güveni ölçen endeks IMCE bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 1,48 puan artışla 40,49 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

Ekonomi Enstitüsü Icare ve Alfonso Ibanez Üniveritesi, 60,77 puan seviyesinde yer alan madencilik hariç tüm sektörlerin temsilcilerinin beklentilerinin olumsuz olduğunu belirtirken, ticaret sektöründe beklentilerin 40 puan, inşaat sektöründe 24,30 puan ve sanayi sektörlerinde 38,6 puan seviyelerinde yer aldığını ekledi.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranının %68,4 seviyesine çıktığı ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ortalama olan %71,1’e kıyasla iyi olduğu ifade edildi.

Önümüzdeki 12 aylık süre için enflasyon beklentisi geçtiğimiz ay %9,95 seviyesinde yer alan tahminlere kıyasla %10,44 oldu. Bu durum kötümserliğin arttığını gösteriyor.