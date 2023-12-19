Şili’nin görünür çelik türetimi yılın üçüncü çeyreğinde %0,3 düştü

Salı, 19 Aralık 2023 09:16:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili çelik kuruluşu IHCA’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Juan Carlos Gutierrez, ülkede görünür çelik tüketiminde görülen hareketin tersine döndüğünü ve Haziran ayından beri artış gösterdiğini ifade etti. Gutierrez’e göre toparlanmanın asıl kaynağı yatırım miktarını artıran kamu inşaatı, madencilik ve endüstri sektörleri.

Ancak görünür uzun mamul tüketimi yıllık %10,6 düşüş kaydederken yassı mamul tüketimi %9,3 artış gösterdi.

Yassı mamul ürünleri arasında kalın levha tüketimi %29,8 artışla 207.000 mt oldu.

Gutierrez, 2023 yılına ait toplam çelik tüketiminin yıllık %3,9 artışla 2,38 milyon mt olmasını, 2024 yılında ise 2023’e kıyasla %0,6 düşmesini bekliyor.