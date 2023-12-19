﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şili’nin görünür çelik türetimi yılın üçüncü çeyreğinde %0,3 düştü

Salı, 19 Aralık 2023 09:16:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili çelik kuruluşu IHCA’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Juan Carlos Gutierrez, ülkede görünür çelik tüketiminde görülen hareketin tersine döndüğünü ve Haziran ayından beri artış gösterdiğini ifade etti. Gutierrez’e göre toparlanmanın asıl kaynağı yatırım miktarını artıran kamu inşaatı, madencilik ve endüstri sektörleri. 

Ancak görünür uzun mamul tüketimi yıllık %10,6 düşüş kaydederken yassı mamul tüketimi %9,3 artış gösterdi. 

Yassı mamul ürünleri arasında kalın levha tüketimi %29,8 artışla 207.000 mt oldu. 

Gutierrez, 2023 yılına ait toplam çelik tüketiminin yıllık %3,9 artışla 2,38 milyon mt olmasını, 2024 yılında ise 2023’e kıyasla %0,6 düşmesini bekliyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Şili Güney Amerika Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %2,4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 27 Kasım-3 Aralık döneminde hafifçe gevşedi

07 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %2,3 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

30 Kas | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 20-26 Kasım döneminde hafifçe arttı

30 Kas | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 13 Kasım-19 Kasım döneminde hafifçe arttı

23 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

22 Kas | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde düşerken ihracat arttı

20 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %7,6 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,8 düştü

03 Kas | Çelik Haberler