Şilili Huachipato çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergisini yetersiz buldu

Cuma, 05 Nisan 2024 09:47:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili çelik üreticisi Compania Siderurgica Huachipato’nun (CSH) Genel Müdürü Jean Paul Sauré, hükümetin Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatla rekabet etmek için uyguladığı ilave ithalat vergilerine itiraz edeceklerini açıkladı.

Sauré, hükümetin damping sorununun varlığını kabul etmesini takdir ettiğini ancak önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

Ülkede çelik bilya ithalatı yapan Changshu Feifan Metalwork, Changshu Longte Grinding Ball ve Jiangyin Xingcheng Magotteaux şirketleri için %22,5, %14,2 ve %9,2 vergi uygulanırken inşaat demiri ithalatında %10,4, %10,3 ve %18,9 vergi geçerli. İnşaat demiri ithalatı yapan şirketler arasında ise Baowu JFE Special Steel, Daye Special Steel ve Dongbei Special Steel Group yer alıyor.

Sauré gün içinde yetkililer ile görüşeceğini ve Çin’den ithal edilen tüm ürünler için %25 ithalat vergisi getirilmesini talep edeceğini ifade etti.