Şili ekonomisi Ocak ayında yükseldi

Şili Merkez Bankası ülke ekonomisinin Ocak ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,5 ve önceki aya kıyasla %1,5 büyüme gösterdiğini açıkladı.
Şili Merkez Bankası, yıllık artışın ekonominin tüm ana sektörlerinin gösterdiği başarılı performanstan kaynaklandığını belirtti. Ülkede mal üretimi %4,1 büyüme gösterirken ticaret faaliyetleri %3,7 ve hizmet sektörü %1,9 artış kaydetti.
İmalat sektörü ile madencilik sektörü sırasıyla %3,6 ve %1,9 yükseldi.
Ticari faaliyetler gıda ile makine ve ekipman satışlarındaki artıştan olumlu etkilenirken yalnızca araç satışları düşüş kaydetti.