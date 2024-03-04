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Şili ekonomisi Ocak ayında yükseldi

Pazartesi, 04 Mart 2024 10:25:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili Merkez Bankası ülke ekonomisinin Ocak ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,5 ve önceki aya kıyasla %1,5 büyüme gösterdiğini açıkladı.

Şili Merkez Bankası, yıllık artışın ekonominin tüm ana sektörlerinin gösterdiği başarılı performanstan kaynaklandığını belirtti. Ülkede mal üretimi %4,1 büyüme gösterirken ticaret faaliyetleri %3,7 ve hizmet sektörü %1,9 artış kaydetti.

İmalat sektörü ile madencilik sektörü sırasıyla %3,6 ve %1,9 yükseldi.

Ticari faaliyetler gıda ile makine ve ekipman satışlarındaki artıştan olumlu etkilenirken yalnızca araç satışları düşüş kaydetti.


Etiketler: Şili Güney Amerika Ekonomi 

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