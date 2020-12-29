Şilili çelik üreticisi CAP Acero 104 milyon $’lık projeden ayrıldı

Salı, 29 Aralık 2020 10:14:32 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, CAP Group’a bağlı Şilili çelik üreticisi CAP Acero, Concepción eyaletinde bulunan Talcahuano çelik tesisinde planladığı 104 milyon $’lık projeye son verdi.

Şirketin projeye yönelik bir belgesine göre, proje “uygun” durumundan “şirket çekildi” veya “iptal edildi” durumuna değiştirildi.

Gas Natural Zona Sur adıyla bilinen proje, bu yıl 21 Şubat’ta Şilili çevre yetkilisi Servicio de Evaluacion Ambiental tarafından uygun görüldü ancak 18 Aralık tarihinde “iptal edildi” durumuna çevrildi.

CAP Acero, uzun mamul faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bölgede söz konusu ürünü satmak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı inşa etmeyi hedefliyordu.