Şili merkezli CAP Group 2021 yılında yatırımlarını artıracak

Çarşamba, 24 Mart 2021 11:17:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili merkezli madenci ve çelik üreticisi CAP Group, 2021 yılında yatırımlarını artırmayı planlıyor.

CAP Group, sermaye harcamasını 2020 yılında kaydedilen 288 milyon $’a kıyasla %59,3 artırarak 459 milyon $ seviyesine çıkaracak.

Bu öngörü, yakın zaman önce şirket tarafından analistlere yapılan bir sunumda açıklandı. CAP Group, öngörülen 459 milyon $ sermaye harcamasının %77’sini veya 353,4 milyon $’ını, demir cevheri faaliyetleri dahil olmak üzere yalnızca madencilik birimine ayıracak. Şirket, 2021 yılında 16,5 milyon mt demir cevheri üretmeyi planlıyor.