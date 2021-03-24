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Şili merkezli CAP Group 2021 yılında yatırımlarını artıracak

Çarşamba, 24 Mart 2021 11:17:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli madenci ve çelik üreticisi CAP Group, 2021 yılında yatırımlarını artırmayı planlıyor.

CAP Group, sermaye harcamasını 2020 yılında kaydedilen 288 milyon $’a kıyasla %59,3 artırarak 459 milyon $ seviyesine çıkaracak.

Bu öngörü, yakın zaman önce şirket tarafından analistlere yapılan bir sunumda açıklandı. CAP Group, öngörülen 459 milyon $ sermaye harcamasının %77’sini veya 353,4 milyon $’ını, demir cevheri faaliyetleri dahil olmak üzere yalnızca madencilik birimine ayıracak. Şirket, 2021 yılında 16,5 milyon mt demir cevheri üretmeyi planlıyor.


Etiketler: Güney Amerika  Şili  |  benzer haberler »


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