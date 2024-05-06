Shanxi Coking Coal’un net kârı Ocak-Mart döneminde %61,53 geriledi

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 10:29:38 (GMT+3) | Şanghay

Çinli önde gelen koklaşabilir taş kömürü üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd, bu yılın ilk üç ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket Ocak-Mart döneminde yıllık %28,47 düşüşle 10,55 milyar $ (1,5 milyar $) faaliyet kârı elde ederken net kârı %61,53 düşüşle 950 milyon RMB (134 milyon $) olarak kaydedildi.

Son kullanıcı sektörlerden gelen talebin beklendiği kadar toparlanmaması, kömür fiyatlarında sert bir düşüş görülmesine ve dolayısıyla şirketin net kârının düşmesine neden oldu.