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Shanxi Coking Coal’un net kârı Ocak-Mart döneminde %61,53 geriledi

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 10:29:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli önde gelen koklaşabilir taş kömürü üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd, bu yılın ilk üç ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket Ocak-Mart döneminde yıllık %28,47 düşüşle 10,55 milyar $ (1,5 milyar $) faaliyet kârı elde ederken net kârı %61,53 düşüşle 950 milyon RMB (134 milyon $) olarak kaydedildi.

Son kullanıcı sektörlerden gelen talebin beklendiği kadar toparlanmaması, kömür fiyatlarında sert bir düşüş görülmesine ve dolayısıyla şirketin net kârının düşmesine neden oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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