Shanxi Coking Coal’un net kârı birinci çeyrekte %170 arttı

Cuma, 29 Nisan 2022 10:32:24 (GMT+3) | Şanghay

Shanxi eyaleti merkezli Çinli kömür üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd net kârının bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %170,02 artışla 2,46 milyar RMB (370 milyon $) olduğunu açıkladı.

Şirket 2021 yılında yıllık %112,94 artışla 4,17 milyar RMB (630 milyon $) net kâr kaydetmişti.

Şirket, kömür fiyatlarında iyi talep sayesinde görülen artış trendinin, net kârının ilk çeyrekte artmasına katkı sağladığını belirtti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin bu yılın ilk üç ayında yıllık %8,94 artışla 12,26 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal etmişti.