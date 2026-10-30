Shanxi Coking Coal'un net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %40,89 arttı

Çin'in Shanxi eyaleti merkezli kömür üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group (Shanxi Coking Coal), bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %1,42 artışla 27,56 milyar RMB (4,1 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde yıllık %40,89 artışla 2,02 milyar RMB (300 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Shanxi Coking Coal'un faaliyet geliri yıllık %4,49 artışla 9,532 milyar RMB (1,4 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %86,41 artışla 783 milyon RMB (116,5 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, net kârındaki artışın başlıca nedenlerinin kömür ürünlerinin satış fiyatlarının yıllık bazda yükselmesi, Xiqu madenindeki üretim kapasitesinin satılması ve finansman giderlerinin geçen yıla kıyasla azalması olduğunu belirtti.