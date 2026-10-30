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Shanxi Coking Coal'un net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %40,89 arttı

Cuma, 30 Ekim 2026 09:46:16 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Shanxi eyaleti merkezli kömür üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group (Shanxi Coking Coal), bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %1,42 artışla 27,56 milyar RMB (4,1 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde yıllık %40,89 artışla 2,02 milyar RMB (300 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Shanxi Coking Coal'un faaliyet geliri yıllık %4,49 artışla 9,532 milyar RMB (1,4 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %86,41 artışla 783 milyon RMB (116,5 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, net kârındaki artışın başlıca nedenlerinin kömür ürünlerinin satış fiyatlarının yıllık bazda yükselmesi, Xiqu madenindeki üretim kapasitesinin satılması ve finansman giderlerinin geçen yıla kıyasla azalması olduğunu belirtti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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