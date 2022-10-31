﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Shandong Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %90,6 düştü

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:32:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Shandong eyaletinde bulunan çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Co., Ltd, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %12,3 düşüşle 76,6 milyar RMB (10,7 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %90,6 düşüşle 268 milyon RMB (37,3 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirket bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise yıllık %19 düşüşle 23,05 milyar RMB (3,2 milyar $) faaliyet geliri elde etti ve yıllık %210,5 düşüşle 831 milyon RMB (116 milyon $) net kâr kaydetti.

Shandong Steel Covid-19 salgınının çelik talebini olumsuz etkilediğini, bunun da yılın ilk dokuz ayındaki kârının azalmasına yol açtığını belirtti.

Piyasanın en canlı olduğu Eylül ayında dahi nihai mamul fiyatlarında görülen artış piyasa oyuncularının beklediği kadar iyi olmadı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %71,3 düştü

01 Kas | Çelik Haberler

Valin Steel Ocak-Eylül döneminde 5,13 milyar RMB net kâr kaydetti

31 Eki | Çelik Haberler

Baogang Ocak-Eylül döneminde 746 milyon RMB net zarar kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

Liuzhou Steel Ocak-Eylül döneminde 2,59 milyar RMB net zarar kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %48,5 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %91,4 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Ansteel Temmuz-Eylül döneminde 1,52 milyar RMB net zarar kaydetmeyi bekliyor

27 Eki | Çelik Haberler

Taigang Stainless Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %85,1 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Baosteel’in net kârı Temmuz-Eylül döneminde %74,3 düştü

26 Eki | Çelik Haberler

HBIS Company’nin net kârı ilk yarıda %36 azaldı

02 Eyl | Çelik Haberler