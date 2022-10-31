Shandong Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %90,6 düştü

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:32:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Shandong eyaletinde bulunan çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Co., Ltd, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %12,3 düşüşle 76,6 milyar RMB (10,7 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %90,6 düşüşle 268 milyon RMB (37,3 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirket bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise yıllık %19 düşüşle 23,05 milyar RMB (3,2 milyar $) faaliyet geliri elde etti ve yıllık %210,5 düşüşle 831 milyon RMB (116 milyon $) net kâr kaydetti.

Shandong Steel Covid-19 salgınının çelik talebini olumsuz etkilediğini, bunun da yılın ilk dokuz ayındaki kârının azalmasına yol açtığını belirtti.

Piyasanın en canlı olduğu Eylül ayında dahi nihai mamul fiyatlarında görülen artış piyasa oyuncularının beklediği kadar iyi olmadı.