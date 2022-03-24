Shandong Steel’in net kârı 2021 yılında %69,95 arttı

Perşembe, 24 Mart 2022 10:28:24 (GMT+3) | Şanghay

Shandong eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Co., Ltd’nin faaliyet geliri 2021 yılında yıllık %26,95 artışla 110,85 milyar RMB (17,4 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %69,95 artarak 1,22 milyar RMB (190 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %14,24, %9,18 ve %7,8 düşerek 11,87 milyon mt, 14,78 milyon mt ve 14,76 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan Shandong Steel bu yıl içerisinde 12,44 milyon mt pik demir, 14,85 milyon mt ham çelik ve 15,51 milyon mt nihai mamul üretimi yapmayı planladığını da bildirdi.

1$ = 6,364 RMB