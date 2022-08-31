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Baosteel’in net kârı ilk yarıda %48,4 düştü

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 11:00:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticisi Baosteel’in faaliyet geliri bu yılın ilk yarısında yıllık %0,2 artışla 183,65 milyar RMB (26,7 milyar $) ve net kârı yıllık %48,4 düşüşle 7,79 milyar RMB (1,13 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %1,6 artışla, yıllık %3,8 düşüşle ve yıllık %4,95 düşüşle 23,10 milyon mt, 25,22 milyon mt ve 24,09 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Hammadde fiyatları yıllık bazda sertçe artarken, son kullanıcı sektörlerden gelen talep cansız seyretti ve dolasıyla nihai mamul fiyatları hammadde fiyatlarına kıyasla daha yavaş arttı. Bu nedenle şirketin net kârı düşüşe geçti.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Baosteel  

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