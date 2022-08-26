Baogang’ın net kârı yılın ilk yarısında %84,8 düştü

Cuma, 26 Ağustos 2022 10:31:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in İç Moğolistan bölgesinde bulunan çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd. (Baogang), bu yılın ilk altı ayında yıllık %4,13 artışla 41,07 milyar RMB (6 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %84,84 düşüşle 420 milyon RMB (61,3 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın ilk yarısında, şirketin pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla yıllık %1,21 ve %0,38 düşüşle 7,09 milyon mt ve 7,8 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %0,12 artışla 7,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,8486 RMB