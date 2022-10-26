Baosteel’in net kârı Temmuz-Eylül döneminde %74,3 düştü

Çarşamba, 26 Ekim 2022 11:07:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticisi Baosteel, bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %1,6 artışla 278,25 milyar RMB (38,9 milyar $) ve net kârının ise yıllık %56,2 düşüşle 9,46 milyar RMB (1,3 milyar $) seviyelerinde yer aldığını açıkladı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise şirketin faaliyet geliri yıllık %4 artışla 94,6 milyar RMB (13,2 milyar $) olurken, net kârı yıllık %74,3 düşüşle 1,67 milyar RMB (230 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Temmuz-Eylül döneminde, Baosteel’in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla yıllık %13,2 ve %15,7 artışla 11,77 milyon mt ve 12,53 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, nihai mamul satışları yıllık %25,1 artışla 13,05 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, şirketin pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla yıllık %5,24 ve %1,9 artışla 34,87 milyon mt ve 37,75 milyon mt olurken, nihai mamul satışları yıllık %3,8 artışla 37,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.