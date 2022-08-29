Bayi Steel yılın ilk yarısında 144 milyon RMB net zarar kaydetti

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 13:53:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinjiang eyaletinde bulunan çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd (Bayi Steel), bu yılın ilk yarısında yıllık %11,52 düşüşle 13,07 milyar RMB (1,9 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydettiği 136 milyon RMB seviyesine kıyasla 144 milyon RMB (21 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %17,5, %16,47 ve %17,22 düşüşle 2,64 milyon mt, 2,89 milyon mt ve 2,74 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, Covid-19 salgını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin çelik sektörünü olumsuz etkilemesinin söz konusu dönemde net zarar kaydetmesinde etkili olduğunu belirtti.