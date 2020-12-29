Severstal yeni yüksek fırınının deneme üretimini başlattı

Salı, 29 Aralık 2020 17:15:23 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen çelik üreticisi gruplarından biri olan Severstal, bağlı kuruluşu Cherepovets Steel Mill’de bulunan 3 No’lu yüksek fırında deneme üretimini başlattığını açıkladı. Yıllık 3 milyon mt pik demir üretim kapasitesiyle tasarlanan yeni tesis ile Severstal’in toplam pik demir kapasitesi 12,2 milyon mt seviyesine ulaşacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin oksijen konvertöründeki ve elektrik ark ocaklarındaki pik demir üretimini artırması, fazla hacimlerin serbest piyasaya satılması bekleniyor.

Severstal’in CEO’su Alexander Shevelev, “Cherepovets çelik tesisinde 24 milyar RUB’un üzerinde yapılan yaptırımla kurulan yeni yüksek fırın, on yıl içerisindeki en büyük yatırım projemiz oldu. Günümüzün değişken piyasasında, hammaddemizi kendimiz üretiyoruz. 3 No’lu yüksek fırında kullanılan gelişmiş mühendislik çözümleri, fırına çeşitli hammadde birleşimlerinin yüklenmesine izin vererek, ayrıcaesneklik sağlıyor. Sonuç olarak bu, sıvı çelik için maliyet liderliğimizi güçlendirmeye ve genel rekabet gücümüzü artırmaya yardımcı olacak,” şeklinde yorum yaptı.