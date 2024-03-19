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MMK’nın iç piyasaya yaptığı kaplamalı sac sevkiyatları 2023 yılında rekor kırdı

Salı, 19 Mart 2024 11:52:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), iç piyasaya yaptığı kaplamalı sac sevkiyatlarının 2023 yılında rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, iç piyasaya yıllık %19 artışla 1,7 milyon mt’un üzerinde kaplamalı sac sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu hacim şirket tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Galvanizli sac sevkiyatları toplam sevkiyatın 1,5 milyon mt’unu ve boyalı sac da 500.000 mt’unu oluşturdu. Bununla birlikte MMK’nın toplam siparişlerinin %91’inin iç piyasadan geldiği belirtildi.

MMK Satış Departmanı Başkanı Ivan Radyukevich, 2023’ün Rus çelik üreticileri açısından oldukça başarılı bir yıl olduğunu ifade etti. İhracatın azalmasına rağmen yerel kaplamalı sac üretiminin yerel tüketimdeki ciddi yükseliş sayesinde arttığını vurguladı.

Öte yandan 2023 yılında iç piyasaya yapılan vasıflı ve birinci kalite ürün sevkiyatları 100.000 mt’dan fazla yükseldi. Bu sayede şirket, Rusya ve BDT otomotiv sektörlerindeki ana tedarikçi konumunu koruyabildi. MMK aynı zamanda ithal ürünlerin yerine geçecek ürünler geliştiriyor ve yerel ürünlerin payını artırmaya çalışıyor.


Etiketler: Galvanizli Kaplamalı Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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