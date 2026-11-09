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Tenaris Güney Kıbrıs açıklarındaki Cronos doğal gaz projesi için OCTG ve hat borusu siparişleri aldı

Pazartesi, 09 Kasım 2026 12:08:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel çelik boru üreticisi Tenaris, Güney Kıbrıs açıklarındaki Cronos doğal gaz projesine petrol ve doğal gaz sondaj boruları (OCTG), hat boruları ve kaplama hizmetleri sağlamak üzere sözleşmeler imzaladığını açıkladı. TotalEnergies ortaklığıyla işletilen Cronos, Tenaris tarafından Kıbrıs'ın ilk hidrokarbon geliştirme projesi olarak tanımlandı.

Hat boruları İtalya'da üretilecek

Sipariş kapsamında 110 kilometrelik doğal gaz boru hattı ve monoetilen glikol boru hattı için dikişsiz borular tedarik edilecek. Tenaris'in İtalya'daki Dalmine tesisinde üretilecek borular, burkulma önleyiciler ve şirketin İtalya'daki kaplama tesisinde uygulanacak üç katmanlı polipropilen korozyon önleyici kaplamayla teslim edilecek. Üretim, kaplama ve lojistik süreçleri, şirketin One Line hizmet modeli kapsamında koordine edilecek.

Deniz sondajındaki tüm boru ihtiyaçları karşılanacak

Tenaris deniz sondajı faaliyetleri için gereken tüm boruları da tedarik edecek. Siparişin bir bölümünde dişli bağlantılarda yağlayıcı bileşik kullanımını ortadan kaldırmak ve deniz operasyonları sırasında boruların elleçlenmesini ve hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Dopeless kaplama teknolojisi kullanılacak.

Etiketler: Boru Borular Güney Kıbrıs Akdeniz 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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