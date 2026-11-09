Tenaris Güney Kıbrıs açıklarındaki Cronos doğal gaz projesi için OCTG ve hat borusu siparişleri aldı

Küresel çelik boru üreticisi Tenaris, Güney Kıbrıs açıklarındaki Cronos doğal gaz projesine petrol ve doğal gaz sondaj boruları (OCTG), hat boruları ve kaplama hizmetleri sağlamak üzere sözleşmeler imzaladığını açıkladı. TotalEnergies ortaklığıyla işletilen Cronos, Tenaris tarafından Kıbrıs'ın ilk hidrokarbon geliştirme projesi olarak tanımlandı.

Hat boruları İtalya'da üretilecek

Sipariş kapsamında 110 kilometrelik doğal gaz boru hattı ve monoetilen glikol boru hattı için dikişsiz borular tedarik edilecek. Tenaris'in İtalya'daki Dalmine tesisinde üretilecek borular, burkulma önleyiciler ve şirketin İtalya'daki kaplama tesisinde uygulanacak üç katmanlı polipropilen korozyon önleyici kaplamayla teslim edilecek. Üretim, kaplama ve lojistik süreçleri, şirketin One Line hizmet modeli kapsamında koordine edilecek.

Deniz sondajındaki tüm boru ihtiyaçları karşılanacak

Tenaris deniz sondajı faaliyetleri için gereken tüm boruları da tedarik edecek. Siparişin bir bölümünde dişli bağlantılarda yağlayıcı bileşik kullanımını ortadan kaldırmak ve deniz operasyonları sırasında boruların elleçlenmesini ve hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Dopeless kaplama teknolojisi kullanılacak.