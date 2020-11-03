Severstal ABD’ye geniş çaplı çelik boru sevkiyatı gerçekleştirdi

Salı, 03 Kasım 2020 16:36:04 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, ABD pazarına ilk geniş çaplı çelik boru sevkiyatını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu kapsamda Severstal’e bağlı Izhora Pipe Plant, ASTM A252 Gr.3 kalite standardına uygun olarak 800,1 mm çapında ve 19,05 mm et kalınlığında geniş çaplı boru üreterek sevkiyatını gerçekleştirdi. Borular St. Petersburg limanından Teksas, Houston’a gidecek. Severstal’in enerji sektörü birimi satış direktörü Alexander Semenov, “ABD’ye yaptığımız geniş çaplı boru sevkiyatı tecrübesinin ardından ve bu ticari pazarın ciddi potansiyelini göz önüne alarak yüksek katma değerli ürün ihracat edebileceğimiz pazarlarda fırsat kovalamaya devam edeceğiz. Global pazarda bu yüksek niteliklere sahip boruların arzı oldukça kısıtlı. Bu yüzden bu ürünü sadece ABD’ye değil, diğer pazarlara da tedarik etmeyi planlıyoruz,” dedi.