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MMK-Metiz yeni kompleksiyle metal ürün ithalatını azaltmayı planlıyor

Pazartesi, 01 Nisan 2024 11:58:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works’ün (MMK) bağlı kuruluşu MMK-Metiz, metal ürün ithalatını azaltmak amacıyla 1,5 milyar RUB (16,20 milyon $) yatırımla kurduğu yeni kompleksinde bağlantı elemanı ve tel üretimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeni tesisin inşaat teli ile galvanizli ve kaynaklı tel üretim kapasitesinin yıllık 150.000 mt’un üzerinde olduğu ve mühendislik ile demir yolu projelerine yönelik somun üretim kapasitesinin yıllık 4.200 mt seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Ayrıca üretim sürecinde yerel hammadde kullanıldığı belirtildi. Bununla birlikte 500 milyon RUB’u (5,40 milyon $) Federal Sınai Kalkınma Fonu tarafından karşılanan yatırım kapsamında, yeni komplekste çekme tesisi, yeniden sarma makineleri, tel üretimi için tavlama fırını ve galvanizleme hattı, bağlantı elemanı üretim hattı, somun diş açma makineleri ve birçok fırın kurulduğu aktarıldı.

MMK-Metiz, yerel metal eşya talebindeki artışı karşılamayı ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı planlıyor. Daha önceden ithal kaynaklı alaşımlı tel ve somun pazar payı %50 seviyesine çıkmıştı.

Şirket Direktörü Sergei Dubovsky, “MMK-Metiz olarak ana hedefimiz, modern metal ürün üretimine yönelik yüksek teknolojili bir kompleks kurulmasıydı. Artık müşterilerimize yüksek kalite metal ürünler sunabiliyoruz,” dedi.


Etiketler: Rusya BDT Yatırım MMK 

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