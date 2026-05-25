SEAISI: Asya’da karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerji tedariki ve politikalara odaklanıyor

SEAISI Genel Sekreteri Yeoh Wee Jin, ASEAN-6 ülkelerindeki karbonsuzlaşma çalışmalarının ağırlıklı olarak politika geliştirme ve erken uygulama aşamalarına odaklandığını söyledi. Yeoh’a göre petrol krizinin kısa vadede karbonsuzlaşma çabalarını geciktirmesi muhtemel. Çoğu ASEAN ülkesinde yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki payının 2030-2035 döneminde %30-35 seviyesine ulaşması beklenirken, Vietnam’da sıvılaştırılmış doğal gaz ve yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde kömürden çıkış ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması hedefi kapsamında bu oranın 2035 yılına kadar %50’ye ulaşmasının planlandığı ifade edildi. Yeoh, kısa vadede en önemli konunun “çelik sektörü için yerel üreticileri destekleyecek kapasite yönetim çerçevesinin uygulanması” olduğunu belirtti. Ayrıca ABD ve Avrupa’da görülen ticaret kontrol mekanizmalarının da uygulanması gerektiğini söyledi.

Wee, orta vadede ise Güneydoğu Asya’da yüksek emisyonlu teknolojilere izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımın ASEAN bölgesinde kısmen uygulanmaya başladığı belirtiliyor. Malezya hükümetinin son birkaç yıldır yalnızca yeşil teknolojileri desteklemesi sayesinde ESteel Enterprise Sabah’ın 2025’in ilk yarısında Malezya’nın güneyindeki Sabah bölgesinde yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli sıcak briketlenmiş demir projesinin ilk aşamasını devreye aldığı kaydedildi. Ayrıca MAEGMA Minerals’in de 2029 yılında Malezya’nın Lumut kentinde yıllık 2 milyon mt kapasiteli sıcak briketlenmiş demir tesisi kurmayı planladığı bildirildi. Ucuz ve yeşil enerji tedarikinin ise en büyük zorluklardan biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu’nun temsilcisi Antonio Della Pelle, Filipinler’de planlanan yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir ve 3 milyon mt yassı mamul kapasiteli proje kapsamında karşılaşılan fırsat ve zorlukları paylaştı. Della Pelle, projenin yüksek kaliteli demir cevherine büyük ölçüde bağımlı olacağını ve ilk aşamada sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı gerektireceğini belirtirken, “Yatırılan her 1 dolar, proje ömrü boyunca 23 dolar değer yaratacak,” şeklinde konuştu. Filipinler’de yerel taşımacılık ve ülke kalkınması için Çin veya Güney Kore’nin ürettiği büyük gemiler yerine küçük gemi ile teknelere büyük talep olduğunu belirten Della Pelle, ülkenin kendi yassı mamul üreticisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Asya ülkeleri açısından karbonsuzlaşma sürecindeki en büyük zorluklardan birinin mevcut üretim kapasitelerinin nasıl dönüştürüleceği ve yüksek maliyetlerin nasıl dengeleneceği olduğu belirtiliyor. SMS Group Satış Direktörü Bernhard Steenken ise Tata Steel India’da uygulanmaya başlanan EASyMelt (Elektrikle Desteklenen Sentez Gazı Ergitme Teknolojisi) sistemini tanıttı. Söz konusu teknoloji, sentez gazı kullanarak geleneksel ve yüksek emisyonlu yüksek fırınları düşük karbonlu demir üretim reaktörlerine dönüştürüyor. Steenken, “Tata Steel’in hedefi, yüksek fırınların mevcut operasyonlarına kıyasla karbon emisyonunu %50’nin üzerinde azaltmak,” dedi.