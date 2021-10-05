SEAISI: ASEAN ülkelerinde çelik talebinin artması bekleniyor, riskler devam ediyor

Salı, 05 Ekim 2021 14:32:56 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’ne (SEAISI) göre, ASEAN ülkelerinde çelik talebinin 2021 yılında artacağı tahmin ediliyor. Hükümetlerin mega projeleri sürdürme çabaları sayesinde Singapur ve Filipinler’de çelik talebinin 2021 yılında sırasıyla %50 ve %26 artması bekleniyor.

Endonezya bu yılın ilk yarısında çok sayıda yeni vakayla karşı karşıya kalmış olsa da, ülkenin çelik talebinin bu yıl %6 artacağı düşünülüyor.

Tayland ve Malezya’nın çelik talebinin, hükümetin altyapı projelerinin yanı sıra ihracata yönelik sektörler nedeniyle sırasıyla %4,7 ve %3,2 oranında artacağı öngörülüyor.

SEAISI’nin açıklamasına göre, hükümetlerin birçok ülkede devam eden mega projelerinin yanı sıra, Çin ve Avrupa ülkeleri gibi birçok ülkenin karantinadan güçlü bir şekilde toparlanması, ASEAN ülkelerinin ihracata yönelik sektörlerde büyüme kaydetmesini sağlayabilir. İstikrarlı toparlanmanın 2022 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

ASEAN ülkelerinin 2021 ve 2022 yıllarındaki çelik talebine ilişkin tahminler iyileşse de, bazı ülkelerde aşılamanın yavaş ilerlemesi ve yeni varyant virüsüne ilişkin belirsizlikler gibi aşağı yönlü riskler varlığını koruyor.