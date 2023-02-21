SEAISI: Tüm ASEAN-6 ekonomileri olumsuz piyasa koşullarına rağmen büyüme kaydetti

Salı, 21 Şubat 2023 10:05:11 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin makroekonomik sonuçlarını paylaştı. Söz konusu dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan olumsuzlukların yanı sıra emtia fiyatları dalgalandı, faiz oranları yükseldi ve yerel para birimleri değer kaybetti ancak ASEAN-6 ekonomilerinin tümü üçüncü çeyrekte büyüme kaydetti.

Singapur art arda 7 çeyrek ekonomik büyüme kaydeden tek ASEAN-6 ülkesi oldu. Endonezya ve Filipinler’in GSYİH’ı arka arkaya 6 çeyrekte de büyüme gösterdi. Malezya, Tayland ve Vietnam’da ise 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yaşanan kısıtlamalarının ardından yalnızca 4 çeyrek üst üste büyüme görüldü.

ASEAN-6 hükümetleri, tüm yıl karşılaşılan sıkıntılara rağmen 2022 yılı için ekonomilerinde büyüme kaydetme konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Malezya ve Endonezya tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, diğer ülkeler 2022 yılına yönelik büyüme tahminlerini değiştirmedi. Tüm ASEAN-6 ülkeleri de 2023 yılında GSYİH’da artış kaydetmeyi bekliyor. Ancak 2023 yılında para politikalarının sıkılaştırılmasından kaynaklanan küresel yavaşlama, savaş nedeniyle tedarik zincirlerinde devam eden kesinti, yüksek enflasyon, dalgalı emtia fiyatları gibi sıkıntılar görülmeye devam edecek.

SEAISI’nin ASEAN-6 ülkelerinin geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verileri ve 2022 ile 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.