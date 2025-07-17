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SEAISI: ASEAN-6 ekonomileri 2024’te büyüme kaydetti, ABD’nin vergileri büyümeyi yavaşlatabilir

Perşembe, 17 Temmuz 2025 16:26:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2024 yılına ilişkin makroekonomik sonuçlarını paylaştı. Buna göre yılın tamamında tüm ASEAN-6 ülkeleri ekonomik büyüme kaydetti. Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam’da büyüme tahminleri karşılanırken, Endonezya ve Filipinler’de ekonomik büyüme tahminlerin altında kaldı.

ASEAN-6 ekonomileri güçlü bir şekilde büyümeye devam etse de ABD’nin yeni vergileri ve bunun sonucunda hızla yayılan ticaret savaşları, ASEAN-6 ülkelerindeki ekonomik yavaşlama riskini artırıyor gibi görünüyor. Ayrıca iklim değişikliğinin etkilerinin, doğal afetler ve öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle artması bekleniyor.

SEAISI’nin ASEAN-6 ülkelerinin 2024 yılına ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) tahminleri ve nihai verilerinin yanı sıra 2025 yıllına ilişkin ekonomik büyüme tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülkeler 2024 GSYİH büyüme tahmini (%) 2024 GSYİH büyümesi (%) 2025 büyüme tahmini (%)
Endonezya 5,1-5,7   5 5,1-5,5
Malezya 4-5 5,1 4,5-5,5
Filipinler 6-7 5,6   6-8
Singapur 1-3 4,4 1-3
Tayland 2,2-3,3 2,5 3,5
Vietnam 6-6,5 7,1 ≥8

Etiketler: Singapur Malezya Filipinler Endonezya Vietnam Tayland Güneydoğu Asya Görüş Ekonomi 





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