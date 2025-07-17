SEAISI: ASEAN-6 ekonomileri 2024’te büyüme kaydetti, ABD’nin vergileri büyümeyi yavaşlatabilir

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2024 yılına ilişkin makroekonomik sonuçlarını paylaştı. Buna göre yılın tamamında tüm ASEAN-6 ülkeleri ekonomik büyüme kaydetti. Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam’da büyüme tahminleri karşılanırken, Endonezya ve Filipinler’de ekonomik büyüme tahminlerin altında kaldı.
ASEAN-6 ekonomileri güçlü bir şekilde büyümeye devam etse de ABD’nin yeni vergileri ve bunun sonucunda hızla yayılan ticaret savaşları, ASEAN-6 ülkelerindeki ekonomik yavaşlama riskini artırıyor gibi görünüyor. Ayrıca iklim değişikliğinin etkilerinin, doğal afetler ve öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle artması bekleniyor.
SEAISI’nin ASEAN-6 ülkelerinin 2024 yılına ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) tahminleri ve nihai verilerinin yanı sıra 2025 yıllına ilişkin ekonomik büyüme tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.
|Ülkeler
|2024 GSYİH büyüme tahmini (%)
|2024 GSYİH büyümesi (%)
|2025 büyüme tahmini (%)
|Endonezya
|5,1-5,7
|5
|5,1-5,5
|Malezya
|4-5
|5,1
|4,5-5,5
|Filipinler
|6-7
|5,6
|6-8
|Singapur
|1-3
|4,4
|1-3
|Tayland
|2,2-3,3
|2,5
|3,5
|Vietnam
|6-6,5
|7,1
|≥8