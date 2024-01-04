SEAISI: ASEAN-6 ülkelerinde görünür çelik tüketimi 2022’de %0,1 düştü

Perşembe, 04 Ocak 2024 13:52:24 (GMT+3) | İstanbul

Güney Doğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) 2022 yılında ASEAN-6 ülkeleri, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’daki toplam görünür çelik tüketiminin yıllık %5,5 düşüşle 145,15 milyon mt olduğunu belirtti.

Söz konusu yılda ASEAN-6 ülkelerindeki toplam görünür çelik tüketimi %0,1 düşüşle 75,12 milyon mt’a geriledi. Ülkelere tek tek bakıldığında Endonezya, Malezya ve Filipinler’in çelik tüketimi sırasıyla yıllık %7,3, %6,9 ve %5 artışla yine sırasıyla 16,58 milyon mt, 7,51 milyon mt ve 10,16 milyon mt olurken, Singapur ve Vietnam’da çelik tüketimi sırasıyla yıllık %0,5 ve %0,8 artışla 10,16 milyon mt ve 2,49 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Tayland’da çelik tüketimi ise yıllık %12,7 düşüşle 16,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2022 yılında Japonya'nın çelik üretimi yıllık 6 milyon mt düşüşle 78,7 milyon mt’a geriledi. Ülkenin ithalatı yıllık %0,4 düşüşle 4,7 milyon mt, ihracatı ise yıllık %5 düşüşle 28 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Güney Kore ve Tayvan’ın çelik üretimi sırasıyla yıllık %9 ve %9,3 düşüşle 62,8 milyon mt ve yaklaşık 26 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, söz konusu ülkelerin çelik ithalatı 2021 yılına kıyasla sırasıyla %2,7 ve %31,0 düşüşle 11,5 milyon mt ve 3,3 milyon mt oldu.

2022 yılında ülkelerin görünür çelik tüketimi aşağıdaki tabloda görülebilir.