Santos 10 yıl süreyle POSCO'ya LNG tedarik etmeyi planlıyor

Avustralyalı enerji şirketi Santos, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Steel Co., Ltd. ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik temel ticari şartlar üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Önerilen anlaşma kapsamında Santos, POSCO'ya gemide teslim (DES) bazında 10 yıl süreyle LNG tedarik edeceğini ve teslimatların 2030 veya 2031 yılında başlamasının planlandığını bildirdi.

LNG küresel portföyden tedarik edilecek

LNG'nin Santos'un farklı kaynaklardan oluşan küresel portföyünden tedarik edileceği ve bu strateji kapsamında şirketin uzun vadeli tedarik sözleşmeleri yoluyla portföyünü optimize etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Söz konusu işlemin tamamlanması için nihai LNG satış ve satın alma anlaşmasının müzakere edilip imzalanmasının ve gerekli kurumsal onayların alınmasının gerektiği belirtildi.