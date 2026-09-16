 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Santos...

Santos 10 yıl süreyle POSCO'ya LNG tedarik etmeyi planlıyor

Çarşamba, 16 Eylül 2026 12:26:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı enerji şirketi Santos, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Steel Co., Ltd. ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik temel ticari şartlar üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Önerilen anlaşma kapsamında Santos, POSCO'ya gemide teslim (DES) bazında 10 yıl süreyle LNG tedarik edeceğini ve teslimatların 2030 veya 2031 yılında başlamasının planlandığını bildirdi.

LNG küresel portföyden tedarik edilecek

LNG'nin Santos'un farklı kaynaklardan oluşan küresel portföyünden tedarik edileceği ve bu strateji kapsamında şirketin uzun vadeli tedarik sözleşmeleri yoluyla portföyünü optimize etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Söz konusu işlemin tamamlanması için nihai LNG satış ve satın alma anlaşmasının müzakere edilip imzalanmasının ve gerekli kurumsal onayların alınmasının gerektiği belirtildi.

Etiketler: Okyanusya POSCO 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

IEEFA: BHP karbonsuzlaşma stratejisinde karbon yakalama yerine DRI teknolojilerine öncelik vermeli

25 Haz | Çelik Haberler

Batı Avustralya’daki POSCO destekli HBI projesi nihai onayı aldı

09 Nis | Çelik Haberler

Hazer ve POSCO çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında grafit kullanımına yönelik iş birliğini derinleştiriyor

04 Ara | Çelik Haberler

POSCO düşük karbonlu demir üretim ve kritik mineral teknolojilerinde CSIRO ile iş birliği yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler

BlueScope liderliğindeki konsorsiyum yeşil demir üretimini artırmak için Whyalla’yı satın almayı düşünüyor

05 Ağu | Çelik Haberler

POSCO ve Hedland limanı HBI tesisi için Batı Avustralya hükümetinden finansman aldı

17 Oca | Çelik Haberler

Hysata ve POSCO yeşil hidrojen üretim teknolojisinde iş birliği yapacak

19 Ara | Çelik Haberler

Güney Koreli POSCO Avustralya’da doğal gaz üretimini artırmayı planlıyor

13 Haz | Çelik Haberler

POSCO Hedland limanında sıcak briketlenmiş demir tesisi kurmayı planlıyor

19 Ara | Çelik Haberler

POSCO'nun Avustralya’da bulunan demir cevheri madenindeki yatırımı kendini amorti etti

11 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis