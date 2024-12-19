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Hysata ve POSCO yeşil hidrojen üretim teknolojisinde iş birliği yapacak

Perşembe, 19 Aralık 2024 11:06:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Yeşil hidrojen üretimine yönelik yüksek verimli elektrolizör üretimi yapan Avustralya merkezli Hysata, yeni nesil elektrolizör teknolojisini daha da geliştirmek amacıyla Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ve bağlı kuruluşu POSCO Eco & Challenge (POSCO E&C) ile iki ayrı anlaşma imzaladı.

İlk anlaşma kapsamında Hysata ile POSCO, elektrolizör malzemeleri ve sistemleri geliştirmek amacıyla teknik bilgilerini ve uzmanlıklarını paylaşacak. Bununla birlikte Hysata’nın hidrojen üretim maliyetlerini azaltması beklenen teknolojisinin ticarileştirilme sürecini hızlandıracak. Öte yandan Hysata ve POSCO E&C, yeşil hidrojen ve diğer ilgili sektörleri desteklemek amacıyla elektrolizör üretimi üzerinde çalışmalar yürütecek.

Bu sayede ortaklar, yeşil hidrojen kullanımını artırarak çelik gibi emisyonların azaltılması zor olan sektörlere katkı sağlamayı hedefliyor.


Etiketler: Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma POSCO 

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