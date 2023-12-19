POSCO Hedland limanında sıcak briketlenmiş demir tesisi kurmayı planlıyor

Salı, 19 Aralık 2023 13:54:08 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, karbon salımını azaltmak ve küresel yeşil çelik piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Avustralya’nın en büyük demir cevheri terminali olan Hedland limanında yıllık 12 milyon mt kapasiteli bir sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Üreticinin Hedland limanındaki bir saha için Batı Avustralya eyaleti hükümetiyle 50 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi. Söz konusu limanın coğrafi konumu sayesinde sıcak briketlenmiş demir üretimine yönelik en iyi sevkiyat sahası olduğu düşünülüyor. Her biri 2 milyon mt kapasiteli altı aşamadan oluşacak yeni tesisin inşasına 2025 yılında ve üretime de 2028 yılında başlanması planlanıyor. Şirket, manyetit demir cevherini pelete ve peleti de sıcak briketlenmiş demire dönüştürdükten sonra çelik üretiminde kullanılması için Güney Kore’ye sevk edecek. Tesisin tam kapasiteyle faaliyet göstermesi halinde POSCO, Avustralya’nın mevcut sıcak briketlenmiş demir üretimini üçe katlayacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere sıcak briketlenmiş demir üretimi POSCO’nun yeşil üretime yönelik ilk hamlesi değil. Şirket ayrıca indirgeyici madde olarak hidrojen kullanarak demir oksitten demir üreten HyREX teknolojisini geliştiriyor. Bu sayede POSCO’nun tesislerinde yüksek fırın yerine söz konusu teknoloji kullanılacak.