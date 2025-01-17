POSCO ve Hedland limanı HBI tesisi için Batı Avustralya hükümetinden finansman aldı

Batı Avustralya hükümeti, POSCO ve Port Hedland Iron Pty Ltd tarafından hayata geçirilecek karbonsuzlaşma projesi için 15 milyon Avustralya doları tutarında finansman sağlayacağını duyurdu.

Söz konusu finansman, Asya’ya ihracat amacıyla Hedland limanında yer alacak düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisinin inşasında kullanılacak. Tüm aşamalar tamamlandığında tesisin üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesine çıkacak. Taraflar, bu sayede çelik tedarik zincirini karbondan arındırmayı hedefliyor.

Hükümet, geçtiğimiz yılın Kasım ayında iki karbon yakalama ve depolama projesine de 26 milyon Avustralya doları tutarında finansman tahsis etmişti.