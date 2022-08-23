Sangang Minguang’ın net kârı bu yılın ilk yarısında %83,3 düştü

Salı, 23 Ağustos 2022 11:41:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Fujian eyaletinde bulunan çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang), bu yılın ilk altı ayında yıllık %14,3 düşüşle 26,64 milyar RMB (3,9 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %83,3 düşüşle 457 milyon RMB (67 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın ilk yarısında, şirketin ham çelik, pik demir, nihai mamul, sinterleme cevheri ve pelet üretimi sırasıyla yıllık %12,5, %12,7, %6,4, %16,4 ve %11,2 düşüşle 5,37 milyon mt, 4,51 milyon mt, 5,26 milyon mt, 5,5 milyon mt ve 896.500 mt seviyelerinde yer alırken, kok üretimi yıllık %22,2 artışla 252.600 mt seviyesinde kaydedildi.