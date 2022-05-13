Sangang Minguang’ın net kârı birinci çeyrekte %42,39 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:55:14 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang) bu yılın ilk üç ayına dair mali raporunu yayımladı. Buna göre, şirket söz konusu dönemde yıllık %11,58 düşüşle 12,84 milyar RMB (1,9 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %42,39 düşüşle 532 milyon RMB (78,2 milyon $) net kâr kaydetti.

Şirket ikinci çeyrekte üretim seviyesinin birinci çeyrekten daha yüksek olacağını öngörürken, çelik sektörünün performansının da birinci çeyreğe kıyasla daha iyi olmasını bekliyor.