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Sangang Minguang’ın net kârı birinci çeyrekte %42,39 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:55:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang) bu yılın ilk üç ayına dair mali raporunu yayımladı. Buna göre, şirket söz konusu dönemde yıllık %11,58 düşüşle 12,84 milyar RMB (1,9 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %42,39 düşüşle 532 milyon RMB (78,2 milyon $) net kâr kaydetti.

Şirket ikinci çeyrekte üretim seviyesinin birinci çeyrekten daha yüksek olacağını öngörürken, çelik sektörünün performansının da birinci çeyreğe kıyasla daha iyi olmasını bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi mali sonuçlar 

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