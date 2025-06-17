Sandvik Meksikalı madencilik şirketine ekipman tedarik edecek

İsveçli yüksek teknoloji mühendislik ve çelik şirketi Sandvik, Meksika merkezli madencilik şirketi La Cantera Desarrollos Mineros’tan yer altı madencilik ekipmanı tedariki için 430 milyon SEK (45,35 milyon $) tutarında sipariş aldı.

Sözleşme kapsamında a Cantera Desarrollos Mineros’a yükleyiciler ve sondaj kuleleri gibi çeşitli ekipmanlar tedarik edilecek. Teslimatların bu yıl başlaması ve 2028 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sayede La Cantera Desarrollos Mineros, faaliyetlerinin güvenliğini artırabilecek.