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Samarco’nun iflas koruma talebi kabul edildi

Çarşamba, 14 Nisan 2021 11:25:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir mahkeme, pelet üreticisi Samarco’nun iflas koruma talebini kabul etti. Böylece şirket, yabancı alacaklılara multi milyar dolar değerindeki borçlarına rağmen faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Samarco, borçlarının çoğunun, multi milyar dolar değerindeki borçlarını yeniden yapılandırma koşullarını kabul etmeyen yabancı tahvil sahiplerine olduğunu söyledi. Bu yılın başında Bloomberg, Samarco’nun borcunun yaklaşık 3,8 milyar $’a ulaşacağını öngörmüştü.

Samarco şu anda demir cevheri üretim kapasitesinin %26’sı ile faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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