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Samarco 2024’te net zarar kaydetti

Pazartesi, 17 Mart 2025 10:03:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2024 yılının tamamında 22,39 milyar BRL (3,91 milyar $) net zarar kaydettiğini açıkladı. Şirket 2023 yılında 21,05 milyar BRL zarar kaydetmişti.

Şirketin sonuçları, 2015 yılında çöken Fundão barajı nedeniyle çarptırıldığı 9,3 milyar $’lık para cezasından etkilendi.

Şirketin net geliri yıllık %3,12 artışla 7,82 milyar BRL olurken, üretim maliyeti %4,85 artışla 3,39 milyar BRL seviyesinde kaydedildi. Brüt kârı ise %1,81 artışla 4,43 milyar BRL’ye yükseldi.

Şirket 2024’te %3,3 artışla toplam 9,3 milyon mt pelet satarken, demir cevheri satışları %33 düşüşle 200.000 mt oldu.

1$ = 5,73 BRL


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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