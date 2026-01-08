Zanaga Iron Ore yeşil çelik üretimine yönelik yüksek kalite doğrudan indirgenmiş pelet tedariki yapabilir

Basında çıkan haberlere göre Zanaga Iron Ore Co Ltd, Kongo Cumhuriyeti’nde yer alan Zanaga demir cevheri projesi için yürüttüğü proje değer artırma çalışmasını tamamladığını duyurdu.

Söz konusu çalışmalarda, 2025 yılının Haziran ayında yapılan tenörü iyileştirmeleri doğrultusunda projenin ilk 30 yıllık kullanım ömrü boyunca 11,3 milyar $ gelir sağlayabileceğinin belirlendiği belirtildi. Buna paralel olarak aynı dönem için 352 milyon $ sermaye harcaması tasarrufu ve toplam 2,24 milyar $ maliyet tasarrufunun tespit edildiği aktarıldı.

Ekonomik ve teknik profil güçlendirildi

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirket CEO’su Martin Knauth, değer artırma çalışmalarının projenin genel profilinde önemli bir iyileşme sağladığını söyledi.

Şirket ayrıca 2026 yılın Şubat ayında proje ekonomisine ilişkin konsolide ve güncellenmiş değerlendirmenin yanı sıra genel proje geliştirme stratejisine dair bir güncelleme yayımlamayı planladığını bildirdi.

Düşük emisyonlu çelik tedarik zincirleri için konumlanma

Knauth, Zanaga Projesi’nin hızla karbonsuzlaşan küresel çelik sektörüne yönelik yüksek kalite doğrudan indirgenmiş pelet tedariki için güçlü bir konumda olduğunu da vurguladı.

Son dönemde gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde projenin, düşük emisyonlu çelik üretim rotaları için gerekli yüksek tenörlü hammaddelere yönelik artan talep ile uyumlu ve küresel ölçekte rekabetçi bir demir cevheri varlığı olarak konumlandığını ifade etti.