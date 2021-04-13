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Samarco iflas korumasına başvurdu

Salı, 13 Nisan 2021 12:17:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ve BHP Billiton’un ortak hissedarı oldukları Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, borçlarını yeniden yapılandırabilmek adına iflas korumasına başvurdu.

Samarco, borçlarının çoğunun, multi milyar dolar değerindeki borçlarını yeniden yapılandırma koşullarını kabul etmeyen yabancı tahvil sahiplerine olduğunu söyledi. Bu yılın başında Bloomberg, Samarco’nun borcunun yaklaşık 3,8 milyar $’a ulaşacağını öngörmüştü. Şirket, borçlarının çoğunun 2015 yılının Kasım ayındaki Mariana barajı faciasından öncesine ait olduğunu belirtti.

Samarco, alacaklılara 2016 yılının Ağustos ayına kadar düzenli bir şekilde ödeme yapmaya çalıştı ve o zamandan beri yabancı alacaklılarla yeniden anlaşmaya çalışıyor. Şirket, alacaklıların imkansız taleplerde bulunduğunu belirtti.

Samarco şu anda demir cevheri üretim kapasitesinin %26’sı ile faaliyet gösteriyor. Şirket, iflas korumasına başvurmasının, demir cevheri üretimine devam etmesini sağlayacağını söyledi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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