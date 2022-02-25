Samarco borç yeniden yapılandırma planını yeniledi

Cuma, 25 Şubat 2022 10:11:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan Brezilyalı pelet üreticisi Samarco yeni borç yapılandırma planını açıkladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket Renova Foundation’a yapacağı ödemeleri 2,4 milyar $ ile sınırlandırmayı planlıyor.

Renova Foundation, 2015 yılında çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Mariana demir cevheri barajı felaketinin neden olduğu hasarı karşılamak amacıyla kurulmuştu. Samarco alacaklılarına olan borcunu %75 kesintili olarak 2041 yılına kadar defaten ödeme teklifinde bulundu. Ayrıca yeni sermaye enjeksiyonu yoluyla alacaklılarına hisse ihraç edebileceğini de belirtti.

Bununla birlikte şirketin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla yaklaşık 1,4 milyar $’a ihtiyaç duyacağı ve birleşme veya yeni bir şirketi bünyesine katma yoluyla yeniden yapılanmaya gidebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.