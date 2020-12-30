Samarco 2029’a kadar yeniden tam kapasiteyle faaliyet gösterecek

Çarşamba, 30 Aralık 2020 09:33:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ve BHP Billiton’ın 50/50 hisseyle sahip oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, 2029’a kadar yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstermeyi bekliyor.

Samarco, Aralık ayının ortasında pelet üretimine yeniden başladı ve kapasitesini kademeli olarak artıracak. Üretici, yaklaşık 22 ila 24 milyon mt arasında olan tam üretim kapasitesine 2029 yılına kadar ulaşabilir.

Samarco, 19 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan baraj faciasının ardından 2015 yılının Kasım ayında faaliyetlerini askıya almıştı.

Şirket, 2014 yılında 25 milyon mt pelet üretmişti.

Samarco, yıllık 7-8 milyon mt üretim seviyesine ulaşmayı bekliyor.