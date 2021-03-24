Usiminas’ın slab üretimi yıl başından Mart ortasına kadar olan dönemde arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 11:28:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, bu yılın 1 Ocak-20 Mart döneminde slab ve nihai mamul üretiminin arttığını açıkladı.

Usiminas, söz konusu dönemde slab üretiminin, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen günlük ortalamaya kıyasla %2 ve geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen günlük ortalamaya kıyasla da %4 artışla 680.000 mt seviyesinde kaydedildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul üretimi ise, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen günlük ortalamaya göre %19 ve 2020 yılının son çeyreğinde kaydedilen günlük ortalamaya kıyasla %13 artışla 1,10 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Usiminas, söz konusu dönemde toplam çelik satış hacminin, 2020 yılının ilk ve son çeyreğinde kaydedilen günlük ortalamaya kıyasla sırasıyla %18 ve %10 artarak 1,07 milyon mt seviyesine ulaştığını belirtti.