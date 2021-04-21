Gerdau ikinci yarıda Mogi das Cruzes tesisindeki faaliyetlerine devam edecek

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:08:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, 2021 ve 2022 yılları arasında vasıflı çelik segmentine yapacağı 1 milyar BRL (181,4 milyon $) yatırımın bir parçası olarak, Sao Paulo eyaletinde yer alan Mogi das Cruzes tesisindeki faaliyetlerine, bu yılın ikinci yarısında devam edeceğini açıkladı.

Gerdau, Mart 2019’dan beri faaliyette olmayan Mogi das Cruzes tesisisin, yıllık bazda 180.000 mt üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Şirket, tesisin vasıflı çelik üretip bu ürünleri, yine Sao Paulo eyaletinde yer alan Pindamonhangaba haddehanesine sevk edeceğini bildirdi.

Ayrıca, Pindamonhangaba haddehanesinin, 2022 yılının Ağustos ayında devreye girmesi planlanan yeni sürekli döküm ünitesine yatırım yapması bekleniyor.

Gerdau, 1 milyar BRL’lik yatırımının, Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Charqueadas tesisinde üretilen çelik çubuk üretiminde kullanılacak yeni tavlama fırınını da kapsadığını belirtti. Charqueadas tesisinin yeni ekipmanının, sektöre özel ihtiyaçları karşılamaya yeteceğini de ekledi. Yıllık bazda 48.000 mt üretim kapasitesi olan yeni ekipman, 2022 yılının Ağustos ayında faaliyete girecek.