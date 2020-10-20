Brezilya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %7,5 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 10:27:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Eylül ayında yıllık %7,5 artışla 2,6 milyon mt olduğunu bildirdi.

IABr’a göre, Eylül ayında Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %11,8 artışla 1,8 milyon mt olurken, çelik tüketimi ise yıllık %8,2 artarak 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %20,9 düşüşle 756.000 mt ve bu ihracatın değeri de yıllık %27,4 düşüşle 379 milyon $ oldu.

Enstitü, Eylül ayında çelik ithalatının yıllık %22,9 düşüşle 142.000 mt ve bu ithalatın değerinin de yıllık %19 düşüşle 171 milyon $ olduğunu belirtti.

Ocak-Eylül döneminde Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüşle 22,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yerel çelik satışları yıllık %4,2 düşüşle 13,5 milyon mt olurken, çelik tüketimi ise yıllık %5,5 düşüşle 14,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IABr’a göre, Ocak-Eylül döneminde Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 8,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise yıllık %25,5 düşerek 4,2 milyar $ seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde Brezilya’nın çelik ithalatı, yıllık %22,9 düşüşle 1,5 milyon mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,6 düşüşle 1,6 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.