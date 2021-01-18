Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %11,2 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 11:00:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Kasım ayında yıllık %11,2 artışla 3 milyon mt olduğunu bildirdi.

IABr’a göre, Kasım ayında Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %12,9 artışla 1,8 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %16,1 artarak 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %52,8 düşüşle 514.000 mt ve bu ihracatın değeri de yıllık %45,1 düşüşle 299 milyon $ oldu. Söz konusu ayda Brezilya’nın çelik ithalatı ise yıllık %55,3 artışla 199.000 mt ve bu ithalatın değeri de yıllık %24,6 artışla 195 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,7 düşüşle 28,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %0,3 artışla 17,4 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %1,2 düşüşle 19,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 10 milyon mt oldu. Bu ihracatın değeri ise yıllık %27,6 düşüşle 4,9 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Brezilya’nın çelik ithalatı ise yıllık %18,4 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri yıllık %16,3 düşerek 1,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.