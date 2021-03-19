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Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,8 arttı

Cuma, 19 Mart 2021 12:27:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya çelik birliği IABr’nin açıkladığı verilere göre, bu yılın Şubat ayında Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %3,8 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ülkede çelik satışları yıllık bazda %20,9 artışla 1,9 milyon mt, görünür çelik tüketimi ise yıllık %24,5 artışla 2,1 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %2,1 artışla 766.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık bazda %35,5 artışla 522 milyon $ olarak kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin çelik ithalatı ise %123,5 artarak 334.000 mt seviyesinde kaydedildi, bu ithalatın değeri de yıllık bazda %81,2 artışla 293 milyon $ oldu.

2021 yılının ilk iki ayında ise, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %7,3 artışla 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, yerel çelik satışları yıllık %22,9 artışla 3,8 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi yıllık %24,7 artışla 4,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: üretim  Brezilya  ham çelik  hammaddeler  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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