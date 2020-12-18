Usiminas günlük ortalama nihai mamul üretimi birinci çeyrekteki seviyeyi geçtiği için iyimser

Cuma, 18 Aralık 2020 10:06:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, son 45 gün olan 1 Kasım-15 Aralık döneminde 533.000 mt nihai mamul üretti.

Şirket, bu seviyenin günlük ortalama 11,8 mt olduğunu ve bunun da Covid-19 öncesinde birinci çeyrekte kaydedilen seviyenin %0,2 üstünde yer aldığını belirtti. Söz konusu seviye, 2019 yılının tamamında kaydedilen günlük ortalama 11,1 mt üretime kıyasla ise %6,4 artış gösterdi.

Usiminas, son 45 günde çelik satışlarının 577.600 mt seviyesinde yer alarak, Covid-19 sonrası bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.