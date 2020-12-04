﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı

Cuma, 04 Aralık 2020 09:50:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Ekim ayında yıllık %3,5 artışla 2,8 milyon mt olduğunu bildirdi.

IABr’a göre, Ekim ayında Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %16,7 artışla 1,9 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %11,2 artarak 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Brezilya’nın çelik ithalatı yıllık %22,5 düşüşle 163.000 mt ve bu ithalatın değeri de yıllık %25 düşüşle 164 milyon $ oldu. Söz konusu ayda Brezilya’nın çelik ihracatı ise yıllık %26,4 düşüşle 842.000 mt ve bu ihracatın değeri de yıllık %31,1 düşüşle 416 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüşle 25,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %1 düşüşle 15,6 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %2,9 düşüşle 17,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde Brezilya’nın çelik ithalatı yıllık %22,8 düşüşle 1,6 milyon mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,2 düşüşle 1,7 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Brezilya’nın çelik ihracatı ise yıllık %11,6 düşüşle 9,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %26,1 düşerek 4,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: üretim  ith/ihr istatistikleri  Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Kas

CSN 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattı
20  Kas

Ternium Kolombiya’daki inşaat demiri tesisinde üretime başladı
13  Kas

Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında hafifçe arttı
13  Kas

Kolombiya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında düştü
11  Kas

Vale piyasaya aşırı bir demir cevheri arzı sağlamayacak