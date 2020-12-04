Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı

Cuma, 04 Aralık 2020 09:50:30 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Brezilya’nın ham çelik üretiminin Ekim ayında yıllık %3,5 artışla 2,8 milyon mt olduğunu bildirdi.

IABr’a göre, Ekim ayında Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %16,7 artışla 1,9 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %11,2 artarak 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Brezilya’nın çelik ithalatı yıllık %22,5 düşüşle 163.000 mt ve bu ithalatın değeri de yıllık %25 düşüşle 164 milyon $ oldu. Söz konusu ayda Brezilya’nın çelik ihracatı ise yıllık %26,4 düşüşle 842.000 mt ve bu ihracatın değeri de yıllık %31,1 düşüşle 416 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüşle 25,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %1 düşüşle 15,6 milyon mt olurken, görünür çelik tüketimi ise yıllık %2,9 düşüşle 17,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde Brezilya’nın çelik ithalatı yıllık %22,8 düşüşle 1,6 milyon mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,2 düşüşle 1,7 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Brezilya’nın çelik ihracatı ise yıllık %11,6 düşüşle 9,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %26,1 düşerek 4,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.