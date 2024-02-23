Salzgitter yeşil çelik üretimi için Octopus Energy ile güçlerini birleştirdi

Cuma, 23 Şubat 2024 10:49:31 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’nin yeşil çelik üretimini desteklemek amacıyla İngiltere merkezli Octopus Energy ile 10 yıllık enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Octopus Energy, Brandenburg’daki Schiebsdorf güneş çiftliğinden Salzgitter Flachstahl’a 10 yıl boyunca yıllık 126.000 MWh temiz enerji tedarik edecek. Alman şirket bu sayede karbonsuzlaşma programını desteklemeyi planlıyor.

İnşası devam eden Schiebsdorf güneş çiftliği bu yılın ilerleyen zamanlarında devreye alınacağı için uzun vadeli anlaşma da aynı tarihte başlayacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Salzgitter, yenilenebilir enerji ile elektrolize edilmiş yeşil hidrojen kullanarak karbon salımını %95 azaltmayı amaçlıyor.