Salzgitter İsveçli havalandırma sistemi şirketine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH ile İsveç merkezli havalandırma sistemi şirketi Lindab Steel’in, SALCOS® yöntemiyle üretilmiş karbonu azaltılmış çelik tedariki için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu teknolojiyle üretilen yeşil çelik, hava kanalı sistemleri gibi havalandırma ürünleri ve çatı ile cephe kaplaması gibi inşaat ürünleri için kullanılıyor.

Lindab Steel’in Kaynak Direktörü Thommy Psajd, “2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmayla Salzgitter’in SALCOS® programıyla ilgili hedeflerini öğrenmek ve SALCOS®’u gelecekte karbonu azaltılmış çelik portföyümüze dahil etmek istiyoruz,” şeklinde konuştu.

SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi dönüşüm programı ile Salzgitter, 2033 yılından itibaren neredeyse karbonsuz üretime ulaşmak amacıyla çelik üretimini kademeli olarak hidrojen bazlı süreçlere dönüştürüyor.